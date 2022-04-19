اقتصادي / بورصة المغرب تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1443/9/18 هـ الموافق 2022/04/19 م واس
الرباط 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واس
أغلقت البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تقدما بنسبة 0.1 %، مسجلا 13.052,07 نقطة.
كما ارتفع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.1 % ليستقر عند 1.057,37 نقطة، فيما تقدم المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.2 % مسجلا 982,4 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات عند جلسة الإغلاق ما مجموعه 64,27 مليون درهم مغربي.
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19:45ت م
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