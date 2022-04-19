باماكو 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسسلم الجيش الفرنسي اليوم رسميا قاعدة غوسي الواقعة في شمال مالي إلى القوات المسلحة المالية ضمن خطة خروج قوة برخان المناهضة للـ«متطرفين» من مالي.وأشار الناطق باسم هيئة الأركان الفرنسية الكولونيل باسكال إياني إلى أن نقل قاعدة غوسي المتقدمة أصبح ساريا، موضحا أن القاعدة كانت تضم 300 جندي فرنسي.وأضاف أن الموقع جرى تسليمه على حاله مع جميع الأجهزة الدفاعية وجميع المعدات ومع البنية التحتية للثكنات كذلك.// انتهى //19:45ت م0163