سياسي / دول شرق أفريقيا يتفقون على دعم التنسيق الأمني والاستخباراتي
الثلاثاء 1443/9/18 هـ الموافق 2022/04/19 م واس
أديس أبابا 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واس
اتفق مسؤولون استخباراتيون من دول شرق أفريقيا على تكثيف التنسيق فيما بينهم بشأن القضية الأمنية في المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.
ودعوا في ختام اجتماع منتدى الاستخبارات العسكرية لشرق أفريقيا -الذي احتضنته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة كل من إثيوبيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا والصومال وجيبوتي- إلى العمل معاً بشأن القضية الأمنية في المنطقة والقضايا الاجتماعية، فضلاً عن حماية البيئة والتشغيل ومحاربة الإرهاب، وبحث القضايا الأمنية وتبادل الخبرات.
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19:48ت م
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