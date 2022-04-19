أديس أبابا 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واساتفق مسؤولون استخباراتيون من دول شرق أفريقيا على تكثيف التنسيق فيما بينهم بشأن القضية الأمنية في المنطقة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.ودعوا في ختام اجتماع منتدى الاستخبارات العسكرية لشرق أفريقيا -الذي احتضنته العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بمشاركة كل من إثيوبيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا والصومال وجيبوتي- إلى العمل معاً بشأن القضية الأمنية في المنطقة والقضايا الاجتماعية، فضلاً عن حماية البيئة والتشغيل ومحاربة الإرهاب، وبحث القضايا الأمنية وتبادل الخبرات.// انتهى //19:48ت م0164