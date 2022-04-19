تبوك 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واساختتم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك مساء أمس أنشطة ملتقى " الخيمة الرمضانية " للعام 1443هـ ،التي استمرت 17 يومًا،وشملت العديد من البرامج والفعاليات الثقافية والرياضية والمسابقات.ونوَّه مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف الحربي في كلمةٍ له في الحفل الختامي الذي أقيم بهذه المناسبة ، وبحضور مساعديٌه ومديري فروع الوزارة بالمنطقة بأهمية مثل هذه البرامج والأنشطة في سلوك ونفوس المقيمين في الدار،وعلاج كثير من القضايا ، مؤكداً حرص الحكومة الرشيدة على جميع الفئات المشمولة بالرعاية داخل الدور الإيوائية ومنها؛ فئة الأحداث التي تتولى دور الملاحظة رعايتهم وتأهيلهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع من خلال الكثير من البرامج التي تهدف لتعديل سلوكهم وإعادتهم لجادة الصواب.وأضاف الحربي أن الدار تقدم العديد من البرامج والأنشطة الدينية و الرياضية والتعليمية والترويحية التي لها أثر إيجابي في نجاح برامج الرعاية والتأهيل المعمول بها في الدار على مدى شهور السنة ، حاثًّا الجميع على بذل المزيد من الجهود لخدمة الأبناء ، وتوجيههم التوجيه الصحيح؛ليعودوا مرةً أخرى فاعلين في مجتمعهم ومسهمين في بناء وطنهم.وفي نهاية الحفل وُزِّعَت الدروع والشهادات التقديرية على الأحداث المتميزين بالأنشطة والبرامج ، والمشاركين من مختلف الجهات الحكومية الدعوية والأمنية.// انتهى //21:17ت م0167