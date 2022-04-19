عواصم 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسشهدت سوق الأسهم الأوروبية اليوم، أسوأ يوم لها منذ أسبوعين، في حين أظهرت أسهم شركاء الطاقة أداءً جيداً على الرغم من هبوط حاد في أسعار النفط.فقد أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضاً 0.8 % تقوده خسائر لأسهم القطاعات الدفاعية ومن بينها الرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية، وتراجعت كل المؤشرات في أسواق الأسهم الرئيسة في أوروبا، فيما أغلق المؤشر القياسي فوق أدنى مستوياته للجلسة، مع صعود أسهم شركات الطاقة 0.5 % على الرغم من هبوط بنسبة 5 % في أسعار النفط.وأغلق المؤشر كاك 40 في بورصة باريس منخفضاً 0.8 % في ظل ما ستسفر عنه الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة الفرنسية التي ستجرى في 24 أبريل.//انتهى//21:17ت م0168