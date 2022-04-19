الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2022م، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حُدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 9.982 مليارات ريال.وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 6.402 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 3.580 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2037 ميلادي.// انتهى //21:18ت م0169