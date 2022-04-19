المدينة المنورة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واستوج محافظ محافظة خيبر فهد العطر ، ورئيس نادي خيبر صالح الطويلعي، فريق العاند بكأس البطولة الرمضانية لكرة القدم بعد انتصاره على فريق الصفق الأحمر بنتيجة 3-1، وذلك خلال المباراة النهائية التي أقيمت بينهما على ملعب نادي خيبر الرياضي.كما تم تكريم الجهات المشاركة، إلى جانب جوائز لأفضل لاعب وأفضل حارس في منافسات البطولة التي شهدت مشاركة 200 لاعب يمثلون 8 فرق، و13 حكماً.وأكد رئيس نادي خيبر الرياضي، أن الهدف من البطولة بأهمية دور النادي المجتمعي، وضرورة ملء أوقات الشباب في ما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة والمساهمة في تطوير ودعم رياضة كرة القدم في المحافظة، واكتشاف اللاعبين الموهوبين والمتميزين وصقلهم وتطويرهم.// انتهى //21:21ت م0170