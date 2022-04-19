ينبع 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واستشهد مضامير المشي بمحافظة ينبع إقبالاً من ممارسي الرياضة ومحبيها خلال شهر رمضان المبارك في فترتي ماقبل آذان المغرب، ومابعد صلاة العشاء حتى قبيل السحور.وأوجدت بلدية المحافظة عددا من المواقع تتوفر فيها أجهزة رياضية بجميع أشكالها، كما تحتوي على مسار خاص برياضة المشي ومنصات للجلوس القصير، ومساحات خضراء وأشجار تساعد على الاستجمام، والتغذية البصرية خلال ممارسة المشي.بدورها التقت واس خلال جولتها الميدانية ببعض من يمارسون الرياضة من مواطنين ومقيمين، مشيرين إلى أن الأجواء مناسبة لممارسة المشي، وإسهام اللوحات الإرشادية في توجيه الممارسين إلى معرفة الأمتار التي يتم قطعها، وعدد السعرات الحرارية التي جرى حرقها من خلال المعادلات الرياضية المبنية على عدد الخطوات أثناء المشي، مما يشجع الجميع على الاستمرار في ممارسة الرياضة، والحفاظ على مزاولتها بشكل يومي بما يعود على جسم الإنسان بالكثير من الفوائد الصحية.// انتهى //21:26ت م0171