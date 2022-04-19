مكـة المكرمة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأكدت أمانة العاصمة المقدسة أهمية متابعة وحصر الأراضي الفضاء المشمولة بقرار التسوير في مرحلته الأولى بمكة المكرمة ، حيث دعت الأمانة ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في إصدار تراخيص التسوير عبر منصة "بلدي"، وفقاً للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، ولتجنب تطبيق الغرامات التي نص عليها النظام .وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة أسامة بن عبدالله الزيتوني، بأن ذلك يأتي ضمن التزام الأمانة بتطبيق مبادرة الوزارة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي والمسؤولية حيال تفعيل قرار تسوير الأراضي الفضاء، وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة ، والإسهام في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي، وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.وأبان الزيتوني بأن المرحلة الأولى لتسوير الأراضي اشتملت على عدد من الشوارع الرئيسة بمكة المكرمة ، جاءت على النحو التالي : طريق إبراهيم الجفالي بحـي العوالي مـن كبري العوالي إلى كبري الدائري الرابع ، وشارع الحـج مـن تقاطـع طريـق المدينـة إلى تقاطع طريق الملك فيصـل ، وشارع عمـر قـاضي بالشرائـع مـن طـريـق الملك فيصـل شـمالا إلى تقاطع طريـق القادسية جنوباً ، وشارع عبدالقادر كوشـك مـن تقاطـع - طريق الدائري الرابع إلى تقاطع طريـق إبراهيم الخليـل ، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز من كبري العوالي إلى تقاطع طريق الدائري الثالث ، وطريق الأمير محمد بن سلمان مـن كـبري الزايدي إلى الحرم المكي ، وطريق الملك فيصـل مـن الإستاد الرياضي إلى تقاطع طريق الحج ، وطريـق الليـن مـن تقاطـع الدائري الرابع إلى حلقـة الخضار بالكعكيـة ، وطريق المدينة المنورة مـن حـي العتيبيـة إلى حي الفلاح ، طريـق مكـة جـدة القديـم مـن حـي أم الجـود إلى حي الضيافة .وأشار إلى انه سيبدأ الإلزام بـالـتـطـبـيـق ابتداءً من الأول من يوليو 2022م ، حيث بدأت الأمانة في حصر الأراضي المطلوب تسويرها، ووضع اللوحات التحذيرية عليها ، مؤكداً أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات النظامية المنصوص عليها من قبل الوزارة ، بعد انقضاء المهلة المحددة.// انتهى //21:35ت م0173