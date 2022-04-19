الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسنظمت جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي "واعي " بمدينة الرياض ملتقى (خبراء الإرشاد الأسري)، بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المساعد للتوجيه الاجتماعي المهندس أحمد بن محمد الحديثي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية واعي، وبمشاركة وحضور كوكبة من مراكز الإرشاد الأسري بالمملكة والمختصين في الإرشاد الأسري .ويهدف الملتقى إلى الوقوف على واقع الإرشاد الأسري والتحديات وعلاجها، فقد أُقيمت ثلاث جلسات علمية، الجلسة الأولى بعنوان "التحديات والتطلعات في مجالات الإرشاد الأسري"، والثانية بعنوان "مفهوم ممارسة الإرشاد الأسري ومرجعيتيه العلمية والفكرية"، أما الجلسة الأخيرة فكانت عن "التجارب الناجحة في مجال الإرشاد الأسري" .من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية واعي عبدالعزيز بن محمد العجلان أن دور جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي " واعي" هو نشر الوعي وبناء السلوك الحضاري، والوقوف على أهم القضايا المجتمعية المؤسسية لتحسين تقديم الخدمات للمجتمع في كافة مناطق المملكة على مدار أكثر من 15 عام منذ إنشائها ، مشيداً بالدور الذي توليه القيادة الرشيدة تجاه الأسرة، حيث أولت رؤية المملكة 2030 اهتمامًا بالغًا بالأسرة وجعلتها ضمن المحاور التي ترتكز عليها الرؤية وهو المجتمع الحيوي الذي يعتبر أساسًا وذلك بجعل بنيانه متينًا من خلال تمكين الأسرة بعوامل استقرارها .وقد صاحب الملتقى معرض شارك به 15 مركز إرشاد أسري من كافة مناطق المملكة ، ويتضمن الملتقى مجموعة من ورش العمل للمختصين في الإرشاد الأسري للإسهام في مأسسة الإرشاد الأسري في المملكة .// انتهى //21:38ت م0174