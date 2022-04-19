نيويورك 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأطلق أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، نداءً يدعو فيه طرفي الصراع في أوكرانيا إلى وقفة إنسانية، تمتد لأربعة أيام؛ لتسهيل مرور المساعدات وإجلاء المدنيين.وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الوقفة الإنسانية ستوفر الظروف اللازمة لتلبية أمرين أساسيين أولهما، المرور الآمن لجميع المدنيين الراغبين في مغادرة مناطق المواجهة الحالية والمتوقعة، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمر الآخر، إلى جانب العمليات الإنسانية الجارية بالفعل، ستسمح الوقفة المؤقتة بإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بشكل آمن إلى الأشخاص في المناطق الأكثر تضرراً مثل ماريوبول وخيرسون ودونيتسك ولوهانسك.//انتهى//21:40ت م0175