رمضان / جمعية البر الخيرية بالربوعة تفطِّر أكثر من 3 آلاف صائم
الثلاثاء 1443/9/18 هـ الموافق 2022/04/19 م واس
أبها 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واس
وزَّعت جمعية البر الخيرية بمركز الربوعة الحدودي بمنطقة عسير 3 آلاف وجبة إفطار للصائمين حتى منتصف شهر رمضان المبارك.
وأوضحت الجمعية أن البرنامج يستهدف توزيع أكثر من 6آلاف وجبة إفطار طيلة الشهر، يقوم على توزيعها فريق تطوعي من أبناء المركز بالشراكة مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ولجنة التنمية الاجتماعية بالربوعة.
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22:02ت م
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