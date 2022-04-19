أبها 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسوزَّعت جمعية البر الخيرية بمركز الربوعة الحدودي بمنطقة عسير 3 آلاف وجبة إفطار للصائمين حتى منتصف شهر رمضان المبارك.وأوضحت الجمعية أن البرنامج يستهدف توزيع أكثر من 6آلاف وجبة إفطار طيلة الشهر، يقوم على توزيعها فريق تطوعي من أبناء المركز بالشراكة مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ولجنة التنمية الاجتماعية بالربوعة.// انتهى //22:02ت م0182