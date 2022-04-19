الرياض 18رمضان,1443 هـ الموافق 19 أبريل,2022 م واسشارك ممثلو الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في المحاضرة التي أقامها التحالف بعنوان " مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – وحدة التحريات المالية النيجيرية"، قدمها ممثل جمهورية نيجيريا الاتحادية في مجال محاربة تمويل الإرهاب العميد بحري قربا صديق أبو بكر، ، وذلك بحضور عدد من منسوبي التحالف.وأشار العميد أبو بكر الى الآليات المتبعة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية نيجيريا، ودور وأهمية وحدة التحريات المالية النيجيرية في عمليات تتبع الأموال المشبوهة، كما تطرق إلى الخطوات التي اتخذتها وحدة التحريات المالية النيجيرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي من شأنها ردع الجماعات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها.تأتي هذه المحاضرة في إطار سلسله من المحاضرات والنقاشات وورش العمل التي ينفذها التحالف الإسلامي بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بهدف تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، والمعنية بمجال محاربة تمويل الإرهاب الذي يُعدّ أحد مجالات التحالف الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري).// انتهى //22:16ت م0183