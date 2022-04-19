عرعر 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسأودعت جمعية رؤوف لرعاية الأيتام الخيرية بمدينة عرعر مبلغ 386.950 ريالاً للمساعدات المالية على الحسابات البنكية لمستفيديها لشهر أبريل 2022م.وأوضحت الجمعية أن المساعدات ضمن برامج الجمعية حيث استفاد منها 1078 يتيماً ويتيمة و352 أسرة.يُذكر أن الجمعية تقدم خدمات متنوعة بين كفالات شهرية وسلة طعام عبر بطاقات ممغنطة مشحونة بالتعاون مع إحدى شركات الغذائية, بالإضافة إلى البرامج الموسمية لتلمس الاحتياجات وهي " السلة الرمضانية وكسوة الشتاء وكسوة العيدين والحقيبة المدرسية" إلى جانب التدريب ونحوها.// انتهى //22:18ت م0184