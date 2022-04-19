الدمام 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسنفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلا بإدارة الأسواق والنفع العام وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة اليوم حملة تفتيشية استهدفت سوق الدمام المركزي وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الصحية والنظامية .وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري بأن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من 35 عاملا مخالفا، ومصادرة أكثر من 250 كجم من البضائع التالفة، بالإضافة إلى مصادرة أكثر من 4500 كجم من البضائع التي تركها العمالة المخالفة والجائلة .وبين أن الجميع يعملون جاهدين لتنظيم أسواق النفع العام، وفق الأنظمة واللوائح المتاحة، بما يسهل عمليات البيع والشراء لجميع المستفيدين، بما يضمن لهم جودة المنتجات من خلال استيفائها لشروط السلامة، وأن الهدف من هذه الحملات هو حماية المستهلك من جميع أشكال الغش، وسلامة ونظافة المنتجات الزراعية منذ خروجها من المزارع إلى وصولها للمستفيدين .وأكد أن جولات الوزارة الرقابية تشمل جميع أسواق النفع العام.// انتهى //22:30ت م0186