الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واستغلب فريق الريان القطري على نظيره الشارقة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، مقابل سبع نقاط من أربع مباريات للريان، وأربع للشارقة، في حين ما زال رصيد الاستقلال خالياً من النقاط.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الأولى، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.//انتهى//22:32ت م0188