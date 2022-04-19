الدمام 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واستغلب فريق الوحدات الأردني على نظيره السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف 3-1، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.ويتصدر الفيصلي تريب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من السد والوحدات من أربع مباريات، و4 نقاط لناساف من ثلاث مباريات.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الخامسة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //22:32ت م0189