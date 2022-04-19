بريدة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسشهدت مدينة الأنعام ببريدة زيادة في حركة البيع والشراء للإبل والأغنام والأبقار والطيور والأعلاف ، وسط تفاعل عدد كبير من الشباب لممارسة التجارة.ويتداول المهتمون داخلها أكثر من 6000 رأس من الأغنام و 800 رأس من الأبل في أيام الذروة، ويباع أكثر من 25 دينا محملة بالأعلاف يومياً، و 63 منفذ تجزئة للأعلاف الخضراء، و 25 منفذا للحبوب والمكعبات.ويعمل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة بريدة على تطبيق الأنظمة والتعليمات بالتعاون مع القطاعات الحكومية كافة ذات العلاقة، والتشديد على عدم مزاولة غير المواطنين في البيع والشراء داخل المدينة.يذكر أن مدينة الأنعام التي يعود تاريخها إلى أكثر من 300 سنة،تستقطب الجلابة و مسوقين الماشية والتجار من كافة مناطق المملكة، حيث تقع على مساحة 653 ألف م2 و 470 حضيرة.// انتهى //22:42ت م0191