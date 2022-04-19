مكة المكرمة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الخطة التدريبية لبرنامج " مدرستي تبرمج - مسار المعلم 2 " ، والتي شملت 3 برامج للمعلمين، بحضور 450 متدربًا بواقع 125 ساعة تدريبية، كما أنهت إدارة التدريب للبنات 7 برامج من واقع 12 برنامجاً ، شهدت حضور 1397 متدربة.وتهدف البرامج إلى تعزيز ثقافة البرمجة الحاسوبية وتشجيع الإبداع والابتكار وإنتاج البرمجيات على صورة دروس تعليمية لدى المجتمع التعليمي، وتنمية مهارات القرن 21 وفق رؤية المملكة 2030 في التحول إلى مجتمع المعرفة.وتصاحب هذه البرامج برامج تفاعلية تدعم بيئة التعليم الإلكتروني وتوظيفها لدى المعلمين والمعلمات، وتنمية مهاراتهم في البرمجة.يُذكر أن الخطة جاءت تزامنا مع المرحلة الثانية لانطلاق مسابقة "مدرستي تبرمج" الوطنية الرقمية الهادفة لإيجاد بيئة إبداعية علمية تنافسية في عالم البرمجة والتقنية، وذلك ضمن توجهات وزارة التعليم لتطوير التعليم في المملكة.// انتهى //22:56ت م0193