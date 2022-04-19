رفحاء 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسشارك محافظ رفحاء فراج بن سعود العماني اليوم الصائمين أفطارهم في مقر مشروع إفطار صائم على طريق الشمال الدولي، الذي تشرف عليه وتنفذه جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء.وأكد العماني على أهمية هذا المشروع، وأن عمل الخير مطلب أساسي حثنا عليه ديننا الإسلامي، مشيداً بالتعاون الذي شهده في مقر مشروع الإفطار.كما استمع المحافظ إلى شرح مفصل من رئيس مجلس ادارة الجمعية فوزي خليف الشمري عن المشروع، وكيفية تقديم الوجبات الصحية للصائمين، إضافة إلى الدروس الدينية والدعوية للجاليات المستفيدة من المشروع، والطاولة الدعوية "مشوار دعوة "، ضمن برامجه الموسمية في شهر رمضان المبارك.//انتهى//23:05ت م0194