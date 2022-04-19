مكة المكرمة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واساختتمت فعاليات بطولة خماسيات كرة القدم الرمضانية بحضور قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي، ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي، وممثلي القطاعات الأمنية المشاركة.وكرّم اللواء البسامي اللجان العاملة في البطولة ولجنة الحكام الرئيسة بالاتحاد السعودي لكرة القدم وجميع المنتخبات المشاركة ، وتوّج منتخب قوات أمن المنشآت بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وقلّد منتخب الجوازات الميداليات الفضية لحصوله على المركز الثاني، ومنتخب الدفاع المدني بالميداليات البرونزية لحصوله على المركز الثالث.وكانت البطولة قد أقيمت على الصالة الرياضية المغلقة بمدينة تدريب الأمن العام بمكة المكرمة، وذلك للقطاعات الأمنية بمشاركة منتخبات الأمن العام، وحرس الحدود، ومكافحة المخدرات، والدفاع المدني، وأمن المنشآت، والسجون والجوازات وكلية الملك فهد الأمنية.// انتهى //23:10ت م0195