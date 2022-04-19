الرياض 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسوقعت هيئة الأزياء مذكرة تفاهم مع مجموعة شلهوب ممثلة في شركة فترا العالمية السعودية المحدودة، بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك وبحث الفرص المحتملة في العديد من المجالات التي تهم الطرفين، بحضور معالي نائب وزير الثقافة، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأزياء حامد بن محمد فايز، والرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء بوراك شاكماك، والمدير العام لمجموعة شلهوب بشار صباغ.وتضمنت أوجه التفاهم مناقشة خلق الوظائف القيادية بغرض التوطين في قطاع تجزئة الأزياء، ودراسة توفير مساحات تجارية في المتاجر، بما يتيح للمصممين السعوديين عرض منتجاتهم بعد توقيع اتفاقيات مستقلة مع كل مصمم، إلى جانب تقديم المجموعة للدورات التدريبية في مجال الأزياء، والتعاون المشترك من خلال تبادل المعلومات والدراسات السوقية بما يسهم في تعزيز العمل وتطويره في الجهتين.وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء أن هذه الاتفاقية ستسهم في توفير معلومات عن السوق السعودي لنضعها بين أيدي المهتمين وأصحاب المصلحة، لبناء المشاريع بناءً على أرقام موثوقة، لتعزيز أعمالهم وتطويرها، مؤكداً بأن الهيئة تعمل يدًا بيد مع منظمات القطاع الخاص بما يعود بالنفع على قطاع الأزياء على مختلف الأصعدة والاتجاهات.وتأتي هذه الاتفاقية، تماشياً مع أهداف هيئة الأزياء في تمكين القطاع بالمملكة، وتشجيع الاستثمار فيه، وتطوير المواهب المنتمية له، إضافةً إلى ترويج ثقافة الأزياء محلياً ودولياً.// انتهى //23:26ت م0196