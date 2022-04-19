جدة 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي.واستمع سموه إلى شرح عن خطط المرور للعشر الآواخر من رمضان، والتي تركز على إدارة حركة المرور بشكل عام عبر تنظيم المواقف، ومنها 5 مواقف على مداخل مكة المكرمة، إضافة إلى 9 مواقف داخل العاصمة المقدسة، وتشغيل نقاط الفرز الداخلية والخارجية، والتحكم في تدفق والوصول إلى الحرم المكي الشريف، ومراعاة حركة وسلامة المشاة عبر تخصيص مسارات خاصة لهم بعد خروجهم من ساحات الحرم، وعزلها تماما عن حركة المركبات، ومنع دخول الدراجات النارية من الدائري الثالث ودخولها إلى المنطقة المركزية.// انتهى //23:33ت م0198