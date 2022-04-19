سكاكا 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسنظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة الجوف أمس لقاء حوارياً لمناقشة القضايا والمشكلات المجتمعية بالمنطقة ، بحضور عدد من الخبراء والمفكرين والمهتمين بالشأن العام.وأوضح مشرف المركز بالمنطقة عبدالعزيز الحموان، أن اللقاء يهدف إلى رصد أهم المشكلات المجتمعية والتعرف عليها وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وتقديم أفضل الحلول المقترحة والتي تسهم في التصدي لهذه المشكلات.واستعرض اللقاء الذي أداره المدرب المعتمد من المركز عبدالله الزيدان، عددا من القضايا والمشكلات الاجتماعية ومناقشة الحلول المناسبة وطرق معالجتها، حيث شارك في اللقاء 29 مشاركاً ومشاركة تمثل فئات مختلفة من شرائح المجتمع.وحظي اللقاء بالعديد من المداخلات من المشاركين والمشاركات الذين سلطوا الضوء على أهم القضايا التي قد تهدد النسيج الاجتماعي على كافة مجالات الحياة، وأسفرت إلى عدد من النتائج والتوصيات، وفي نهاية اللقاء كُرم المشاركون والمشاركات.// انتهى //23:35ت م0199