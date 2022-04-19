نيويورك 18 رمضان 1443 هـ الموافق 19 أبريل 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 499.51 نقطة، بما يعادل 1.45%, ليغلق عند 34911.20 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 287.30 نقطة أو 2.15%, ليغلق عند 13619.66 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 70.52 نقطة أو 1.61%, ليغلق عند 4462.21 نقطة./انتهى//23:58ت م0201