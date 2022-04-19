رمضان / غرفة جازان تنظم إفطارًا رمضانيًا للأيتام وتنفذ مشروعات لخدمة المجتمع
الأربعاء 1443/9/19 هـ الموافق 2022/04/20 م واس
جيزان 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واس
نظمت لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان اليوم ، حفل إفطار رمضاني لأبناء مؤسسه إخاء لرعاية الأيتام وأبناء وبنات دار التربية.
وجاء الإفطار الرمضاني ، ضمن البرامج الاجتماعية للجنة خلال شهر رمضان المبارك بهدف إدخال الفرح والسرور في نفوس الأيتام لغرس قيمة العطاء والكرم لديهم من خلال مخالطتهم ومشاركتهم وإسعادهم وبناء الثقة في ذواتهم .
وتهدف اللجنة خلال شهر رمضان توزيع السلال الغذائية الذي شمل 280 سلة رمضانية، بمشاركة 35 متطوعًا ومتطوعة ، استفاد منها 1960 مستفيدًا في 9 قرى مختلفة في جازان ، إلى جانب توزيع وجبات إفطار للأسر ، التي بلغت 300 وجبة استفاد منها 2100 فرد ضمن الأسر المستفيدة ، وكذلك توزيع وجبات الإفطار للمسافرين في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومحطة النقل الجماعي ، إلى جانب توزيع الوجبات على عابري الطريق .
ونفذت خلال الربع الأول من العام الحالي 14 برنامجًا ، وخلال العام الماضي 43 برنامجًا و7 مبادرات شارك فيها 1123 متطوعًا ومتطوعة في مختلف المجالات لخدمة المجتمع ، والذين أنجزوا 143,663 ساعة تطوعية.
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