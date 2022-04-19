جيزان 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسنظمت لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان اليوم ، حفل إفطار رمضاني لأبناء مؤسسه إخاء لرعاية الأيتام وأبناء وبنات دار التربية.وجاء الإفطار الرمضاني ، ضمن البرامج الاجتماعية للجنة خلال شهر رمضان المبارك بهدف إدخال الفرح والسرور في نفوس الأيتام لغرس قيمة العطاء والكرم لديهم من خلال مخالطتهم ومشاركتهم وإسعادهم وبناء الثقة في ذواتهم .وتهدف اللجنة خلال شهر رمضان توزيع السلال الغذائية الذي شمل 280 سلة رمضانية، بمشاركة 35 متطوعًا ومتطوعة ، استفاد منها 1960 مستفيدًا في 9 قرى مختلفة في جازان ، إلى جانب توزيع وجبات إفطار للأسر ، التي بلغت 300 وجبة استفاد منها 2100 فرد ضمن الأسر المستفيدة ، وكذلك توزيع وجبات الإفطار للمسافرين في مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومحطة النقل الجماعي ، إلى جانب توزيع الوجبات على عابري الطريق .ونفذت خلال الربع الأول من العام الحالي 14 برنامجًا ، وخلال العام الماضي 43 برنامجًا و7 مبادرات شارك فيها 1123 متطوعًا ومتطوعة في مختلف المجالات لخدمة المجتمع ، والذين أنجزوا 143,663 ساعة تطوعية.// انتهى //00:20ت م0001