الرباط 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأوقف الأمن المغربي، ستة أشخاص بمدينة الناضور يشتبه في ارتباطهم بشبكات دولية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان أن عمليات التفتيش أسفرت عن رصد ورشات كبيرة لصناعة وتركيب الزوارق المطاطية التي تستخدم في عمليات التهجير السري عبر الممرات البحرية، وتوريد معدات للملاحة البحرية لصالح الشبكات الإجرامية.وأشار البيان إلى أن إجراءات التفتيش مكنت أيضاً من حجز أدوات للاتصال وأجهزة لتحديد المواقع البحرية، وكميات من المحروقات، و27 زورقاً مطاطياً، فيما يجري البحث عن الامتدادات والتقاطعات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية.//انتهى//00:26ت م0002