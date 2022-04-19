الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واستوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبدالعزيز العفالق فريق الجيل بكأس دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا لموسم 2021-2022م.وجاء تتويج الجيل بين شوطي مباراة الفريق الأول بالنادي أمام ضيفه نجران لحساب الجولة الـ 33 من دوري يلو للدرجة الأولى للمحترفين، والتي جرت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.وكان الجيل حسم رسميًا لقب دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا قبل جولتين من النهاية، فيما اختتم المسابقة برصيد 54 نقطة بفارق 3 نقاط عن النجمة صاحب الوصافة، بينما حل العروبة في المركز الثالث.يذكر أن الأندية الثلاثة (الجيل - النجمة - العروبة) صعدت إلى الدوري الممتاز للناشئين تحت 17 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2022-2023م.// انتهى //01:18ت م0014