الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسحقق نادي الصفا كأس بطولة السباحة للمجرى القصير لجميع الفئات السنية، والتي أقيمت خلال الفترة من 14-16 أبريل الجاري على مسبح مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة .وتوّج الصفا باللقب بعد أن حلّ في المركز الأول بـ 1861 نقطة ، تلاه الفتح ثانياً بـ 1473.5 نقطة ، وجاء الخليج ثالثاً بـ 914 نقطة .وشهدت البطولة تحقيق وتحطيم أرقام قياسية جديدة في السباقات، حيث حقق فريق تتابع نادي الصفا رقما قياسيا جديدا في سباق 4X50 حرة تتابع فئة العمومي بزمن1،38،07 وكان الرقم السابق 1،45،01 باسم نادي الصفا .وحقق فريق نادي الفتح رقما قياسيا جديدا في سباق 4X50م متنوع فئة 11-12 سنة بزمن 2،26،69 وكان الرقم السابق 2،27،79 باسم نادي الصفا.وحقق فريق تتابع نادي الصفا رقما قياسيا جديدا في سباق 4X50م حرة تتابع فئة 15-17 سنة بزمن 1،43،88 وكان الرقم السابق 1،52،44 باسم نادي الصفا .وحقق فريق تتابع نادي الفتح رقما قياسيا جديدا في سباق 4X50م حرة تتابع فئة 11-12 سنة بزمن 2،08،32 وكان الرقم السابق 2،19،14 باسم نادي القارة .وحقق فريق تتابع نادي الصفا رقما قياسيا جديدا في سباق 4X50م حرة تتابع فئة 13-14 سنة بزمن 1،53،16 وكان الرقم السابق 1،57،17 باسم نادي الاتحاد .وحقق سباح نادي الروضة محمد المسيلم رقما قياسيا جديدا في سباق 50م ظهر فئة 15-17 سنة بزمن 29،89 وكان الرقم السابق 31،29 باسم علي العيس .وحقق سباح نادي الخليج علي بوسعيد رقما قياسيا جديدا في سباق 200م صدر فئة 11-12 سنة بزمن 3، 06، 26 وكان الرقم السابق 3،11،41 باسم السباح ذاته.وحقق سباح نادي الصفا علي العيسى رقما قياسيا جديد في سباق 50م ظهر فئة 18 سنة بزمن 34،27 وكان الرقم السابق 40،27 باسم عمار ال حميد.وحقق سباح نادي الفتح جاسم الغريب رقما قياسيا جديدا سباق 200م ظهر فئة 11-12 سنة بزمن 2،42،84 وكان الرقم السابق 2،49،53 باسم أسامة العيسى نادي سباح نادي النجوم. وحقق سباح نادي الصفا "علي الصادقا" رقما قياسيا جديدا سباق 200م ظهر فئة العمومي بزمن 2،17،84 وكان الرقم السابق2،02،20 باسم عمار ال حميد من نادي الصفا .وحقق سباح نادي الفتح "عبدالمحسن البحراني" رقما قياسيا جديدا في سباق 200م فراشة فئة 12،11 سنة بزمن 2،54،87 وكان الرقم السابق 2،55،19 باسم مشاري الجميلي من نادي جبة.وشارك في البطولة 34 ناديا على مستوى المملكة و 450 سباحا، وقاد البطولة 18 حكماً.وتأتي البطولة استمرارا لمنافسات الأندية وتنفيذاً لخطط وإستراتيجيات الاتحاد التي تهدف لرفع المعدلات التنافسية بين الأندية، واكتشاف السباحين المميزين بما يصب في مصلحة المنتخبات السعودية .// انتهى //01:18ت م0015