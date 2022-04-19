الرس 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأطلقت جمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الرس بالقصيم مساء أمس, " عمرة مجانية " لمجموعة من المستفيدين من الرجال والنساء ذوي الإعاقة ، التي تأتي ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات التي تقدمها الجمعية.وبين رئيس مجلس الجمعية محمد صالح العوفي أن الجمعية تقدم مجموعة من المبادرات، ومن ضمن هذه المبادرات " العمرة المجانية " لذوي الإعاقة ومرافقيهم لمساعدتهم في تأدية العمرة، التي تشمل الإفطار والسحور والسكن والنقل ومجموعة من الخدمات ومراعاة ظروفهم الخاصة.وأشار إلى أن الحملة بدعم مباشر من المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" ضمن مساعيها الرامية لدعم العطاء الخيري في المملكة ، كما تهدف الجمعية إلى احتواء ذوي الإعاقة، ودمجهم داخل المجتمع التعليمي والمهني والتطويري ، بالإضافة إلى تقديم برامج تثقيفية لهم، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي والمالي لأهالي المستفيدين، وتهيئة الخدمات التربوية والتأهيلية والنفسية لهم.// انتهى //01:20ت م0016