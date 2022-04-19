الطائف 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأطلقت أمانة محافظة الطائف عددًا من الحاضنات البلدية بالمحافظة بهدف تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من الباعة الجائلين وأصحاب المتاجر المتنقلة والأسر المنتجة وأصحاب عربات الأطعمة المتنقلة للاستفادة من الخدمات والفرص التي توفرها الحاضنات البلدية.وأوضحت الأمانة أنها تسعى بتوجيه معالي وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان والمتضمن اعتماد اشتراطات ومعايير الحاضنات البلدية في سبيل تمكين فئة الباعة الجائلين والأسر المنتجة وتفعيل إسهاماتهم في تنشيط وتعزيز الاقتصاد المحلي في المدن، وإيجاد فرص العمل للمواطنين والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توفير قنوات ومواقع مهيأة تحتضن مثل هذه الأنشطة التجارية الخفيفة وتدعمها في مواقع جاذبة مكتملة الخدمات.وأضافت الأمانة أن الحاضنات البلدية وفق التنظيم الجديد الخاص بها تحتوي وتدعم مزاولي النشاط، كما تضمن حقوق المستهلك من ناحية صحة وسلامة الغذاء وعدم تعرضه لمصادر التلوث أو العوامل المناخية، وإخضاعه للرقابة الدورية المستمرة، كما أن الحاضنات تسهم في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في المدن، الجدير بالذكر أن الأمانة قد اعتمدت حاضنات بسوق القمرية المركزي بالإضافة إلى تهيئة مواقع جديدة بالحدائق والمتنزهات سيتم العمل عليها وإطلاقها خلال أيام.// انتهى //01:21ت م0017