الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسنظمت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس, اجتماعا افتراضياً لمراجعة وتطوير دليل شارات الهواية لمرحلة البراعم، في إطار سلسلة تطوير أدلة القائد الكشفي، وأدلة شارات الهواية لجميع المراحل الكشفية.وأوضح مفوض تنمية المراحل بأمانة الجمعية عبدالله الخضير، أن الاجتماع التطويري يأتي استجابة للمستجدات العالمية في مجال الحركة الكشفية ومن أهمها مُسايرة أهداف التنمية المستدامة لرؤية الكشافة عالمياً، ولتحقيق عناصر "إطار عالم أفضل" المحرك الرئيس لبرامج المنظمة الكشفية العالمية، والذي يضم برامج عديدة ومتنوعه تخدم الشباب المنتمين للكشافة.اعتمدت الجمعية منهج ودليل مرحلة البراعم عام 2004م تحت شعار (ألعب وأتعلم) للمرحلة السنية من 6 إلى 8 سنوات، إدراكاً منها لأهمية تلك المرحلة السنية من أن الطاقة الحركية التي يبذلها الطفل في تلك المرحلة من أهم خصائص نموه الجسمي، فضلاً عن الدراسات التي أثبتت أهمية توظيف اللعب لتنمية قدرات الطفل العقلية وخصائصه النفسية، وتحقيق التوافق بين طاقته الجسمية وبين قدراته العقلية المتنامية.// انتهى //01:22ت م0018