عرعر 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسشارك فريق الكشافة بكلية التقنية" بنين" بعرعر بإعداد وجبات برنامج "إفطار صائم" الذي تنظمه جمعية ساعد الخيرية بعرعر ، حيث توزع جمعية ساعد 1500 وجبة إفطار صائم يوميًا عبر ستة مواقع ثابتة ومتحركة ومركبات مجهزة للتوزيع بمشاركة نحو 50 متطوعًا ومتطوعة.وتقدم وجبات إفطار الصائمين يوميًا تأسيًا بالسنة، واغتنامًا للشهر الفضيل بالطاعات وكسب أجور الصائمين، حيث أتاحت الجمعية 100 فرصة تطوعية عبر منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأوضحت الكلية أن هذه المشاركة تأتي ضمن العمل التطوعي وهي خدمة الصائمين في شهر رمضان المبارك، وتأتي ضمن خطة وبرامج الكشافة المتعددة طوال العام ، مقدمة الشكر لجمعية ساعد الخيرية على جهودها المبذولة في هذا المشروع.// انتهى //01:24ت م0019