بيروت 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في اليرزة، اليوم، مأدبة إفطار رمضانية، حضرها قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، والمدير العام لأمن الدّولة اللّواء طوني صليبا، إلى جانب وزيرة الدفاع اللبنانية السابقة زينة عكر، وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات .وتم خلال المأدبة تبادل الأحاديث الودية، والتقاط صور تذكارية.// انتهى //01:30ت م0020