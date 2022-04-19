الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسرحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تأدية اليمين الدستورية، لفخامة رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأعضاء المجلس سلطان علي العرادة، وطارق محمد صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة وعبدالله العليمي باوزير، وعثمان حسين مجلي، وعيدروس قاسم الزبيدي، وفرج سالمين البحسني، أمام مجلس البرلمان في جلسته المنعقدة بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني, وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والشورى والقضاء الأعلى، واللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الشؤون العسكرية، يوم أمس الثلاثاء.وهنأ معالي الأمين العام رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بأداء القسم وانطلاق مرحلة تاريخية مهمه، مؤكداً دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية لينعم الشعب اليمني الشقيق بالرخاء والتنمية والسلام، متمنياً لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة رشاد محمد العليمي وأعضائه كل التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وخدمة شعبه الشقيق.// انتهى //01:32ت م0021