الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسنجح الهلال السعودي، مساء الثلاثاء، في تحقيق فوز سهل (3-0) على حساب الاستقلال الطاجيكي في مباراة جمعت بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في العاصمة الرياض، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا 2022.واستطاع الهلال، السيطرة سريعًا على مجريات الشوط الأول على ضيفه القادم من طاجكيستان، حيث سجل هدفين عن طريق المهاجم النيجيري أوديون إيجالو في الدقيقتين 07 و34.ولم يختلف الوضع كثيرًا في الشوط الثاني، إذ ظل الهلال يستحوذ على الكرة أمام الاستقلال، قبل أن يحرز الهدف الثالث بواسطة سالم الدوسري في الدقيقة 90+2.// انتهى //01:34ت م0022