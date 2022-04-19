الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واستجنب الفيصلي السعودي، مساء الثلاثاء، الهزيمة أمام ناساف الأوزبكي في مباراة أقيمت بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2022.ونجح الفيصلي في الحفاظ على موقعه في صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال آسيا، بعدما فرض التعادل السلبي (0-0) أمام ناساف من أوزبكستان.// انتهى //01:34ت م0023