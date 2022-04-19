الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واستأهلت أندية النور والزلفي والخليج والصفا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد، بعد فوزهم في مباريات الدور ربع النهائي التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء.وعلى صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، تغلب النور على منافسه المحيط بنتيجة (20-31)، وعلى نفس الصالة، تمكن الصفا من تحقيق فوز صعب على مضر بنتيجة (27 - 26)، وكسب الزلفي ضيفه الوحدة بنتيجة (31 - 22) على صالته بالزلفي, وفي جدة عاد الخليج بانتصار على الأهلي بنتيجة (22-31).ويلتقي في مباريات الدور نصف النهائي فريق النور مع الصفا، فيما سيلعب في اللقاء الآخر الخليج مع الزلفي، في مواجهتين ستقام يوم 7 مايو 2022م على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.// انتهى //01:43ت م0024