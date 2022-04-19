سكاكا 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسالتقى رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع في مكتبه اليوم، بالرئيس التنفيذي لتجمع الجوف الصحي الدكتور حمود بن فهد الشمري والوفد المرافق له، بحضور عميد كلية الطب الدكتور عبدالرحمن الدريويش.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بالخدمات الطبية بين الكليات الصحية والتجمع الصحي، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في المنطقة.ثم استعرض الدكتور الشمري، الخطة الإستراتيجية للتجمع ودور الجامعة في تحقيق عدد من مستهدفات الإستراتيجية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات بين الجهات ومواءمة الجهود التي بدورها ستنعكس إيجابًا على القطاع الصحي في المنطقة.يذكر أن جامعة الجوف تقدم خدمات طبية متعددة استفاد منها أكثر من 60,000 من منسوبي الجامعة والمجتمع المحلي خلال العام الماضي 2021م.// انتهى //01:50ت م0025