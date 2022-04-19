الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسدشن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا أمس، معسكره الإعدادي بالمنطقة الشرقية، والذي يمتد حتى السادس والعشرين من شهر أبريل الجاري، ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.ويستضيف المنتخب السعودي خلال معسكره منتخب قطر في مباراتين تجريبيتين يومي 24 و26 من الشهر الجاري.واستدعى المدير الفني للمنتخب عبدالوهاب الحربي 26 لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، محمد جعفري، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، زياد عياش، غانم الشمري، عبدالله البيشي، أمجد علي، سعد المطيري، جاذوب الظفيري، محمد هزازي، بدر البيشي، رامز عبده، قاسم سلطان، محمد شتيفي، سعيد الزهراني، عمار اليهيبي، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف الجناحي، نواف البشري، طلال حاجي، أصيل عبدالرزاق، أنور شراحيلي، فارس يوسف.// انتهى //02:02ت م0026