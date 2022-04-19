ينبع 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واساحتفت إدارة التعليم بمحافظة ينبع بيوم التراث العالمي 2022م، الذي يوافق 18 أبريل من كل عام، للفئة المستهدفة طلاب وطالبات مدارس التعليم العام للمدارس الحكومية, والأهلية، والعالمية، والتربية الخاصة، بهدف تثقيف الطلاب والطالبات بتراث المملكة العالمي وتمكينهم من التعرف على تراث مملكتنا الغالية والحفاظ على امتداده بين الأجيال.وأوضحت منسقة المشروع بتعليم ينبع فوزية الرفاعي أن الاحتفاء باليوم العالمي للتراث الذي أقيم على مدى يومي الاثنين والثلاثاء خلال الفترة من 18 - 19 رمضان ١٤٤٣هـ، في جميع مدارس المحافظة تضمن العديد من الأنشطة والفعاليات كالألعاب والمسابقات الشعبية، والتصاميم التراثية باستخدام النقوش، والزخارف التراثية السعودية وإنتاج الأعمال الحرفية الفنية المعبرة عن الصناعات، والحرف اليدوية، والزيارات إلى المراكز التراثية ومشاركة الطلاب بلبس الأزياء التراثية، والفعاليات التي تعنى بالتراث الإنساني للمملكة ومعالمها التاريخية العريقة.وبينت أن الاحتفاء باليوم العالمي للتراث يهدف إلى توعية الطلاب والطالبات بتراث المملكة، وتعزيز الانتماء الوطني والهوية الوطنية، والممارسات الإيجابية اتجاه تراث وثقافة المملكة، والتشجيع في الحفاظ على التراث والأماكن التراثية.يذكر أن الاحتفاء بالتراث يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية والتعاون بين وزارتي التعليم والثقافة، لإعداد دراسة متكاملة لتعزيز وإدارج البرامج الثقافية في التعليم العام، ولتطوير المواهب في المجالات الثقافية وتفعيلها بين الوزارتين، ولأهمية التراث الثقافي بجميع مجالاته في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، ونشره لدى الطلبة.// انتهى //02:12ت م0027