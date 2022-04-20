المدينة المنورة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واستقوم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالوكالة المساعدة لشؤون المكتبات والبحث العلمي باستقبال طلبة العلم والزوار وتسهيل جميع الخدمات العلمية لهم, حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات مكتبة المسجد النبوي من الباحثين والزوار خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك (4850) زائرًا.وتحتوي مكتبة المسجد النبوي على (180) ألف كتاب، و(72) تصنيفًا متعدد العلوم, كما تحتوي على (147) ألف كتاب رقمي و(42) مليون ورقة رقمية مؤرشفة تمثل أكبر مستودع رقمي على مستوى المكتبات كما يضم قسم اللغات في المكتبة أكثر من (2758) كتابًا في شتى العلوم بأكثر من (23) لغة عالمية لخدمة القراء والباحثين غير الناطقين بالعربية.وتولي المكتبة عنايتها بتعليم الأطفال حيث تضم 480 كتابًا مخصصًا لهم بوحدة مكتبة الطفل، تركز على الجوانب التعليمية والتوعوية للأطفال، والاهتمام بتنمية ثقافتهم والبرامج التثقيفية والإثرائية التفاعلية المخصصة لهم, كما توفر مكتبة المسجد النبوي ماسحًا ضوئيًا متطورًا، وبسرعة مسح ورقية تصل إلى 400 ورقة في الدقيقة، حيث عولج (11274) مادة علمية، و(5207) كتب و(6067) مجلة، وحولت إلى صيغة رقمية تُتيحها المكتبة للقُراء والباحثين على البوابة الإلكترونية للمكتبة الرقمية.وتختص المكتبة الرقمية الذكية في المسجد النبوي‬ بتحويل الصفحات الورقية إلى رقمية بصيغة "TIF" في قسم الأرشفة بما يقارب 3000 ورقة يوميًا، للمحافظة عليها من التمزق والتلف وتحويلها لصيغة bdf لتكون جاهزة للتصفح الرقمي للكتب وفق حقوق الملكية الفكرية للكتب.وتقوم إدارة المخطوطات والكتب النادرة بتعقيم المخطوطات بجهار يعمل بغاز الأوزون ويعد جهاز التعقيم الأحدث في المجال، كما تستغرق فترة التعقيم من 24 إلى 48 ساعة بحسب حالة المخطوط، ويتم تعقيم مايقارب 10000 آلاف ورقة شهريًا, فيما تقدم الإدارة خدماتها الرقمية كنسخ المخطوطات للباحثين وطلبة العلم بشكل مستمر وتمتلك مستودع رقمي يحتوي على أكثر من 300 ألف مخطوط رقمي, ويقوم قسم الخدمات الفنية بتجديد وصيانة ما يقارب 400 كتاب شهريًا.// انتهى //02:16ت م0029