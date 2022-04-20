القطيف 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واستتواصل مساء اليوم, منافسات بطولة النخبة لكرة اليد لدرجة الشباب في نسختها الرابعة، بإقامة مباراتين ضمن الجولة الثانية، ستحتضنها صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.وفي أولى المواجهات يلتقي الخليج مع نظيره مضر عند تمام الساعة 9:30 مساءً، ويدخلان اللقاء برغبة التعويض بعد خسارتهما في الجولة الأولى من البطولة، فيما يلعب النور مع الترجي عند تمام الساعة 11:00 مساءً، ويسعيان إلى تحقيق الانتصار الثاني لهم وتصدر سلّم الترتيب العام للبطولة.وعلى مستوى هدافي البطولة، يتصدر لاعب مضر مرتجى الخضراوي القائمة برصيد 10 أهداف، يليه لاعب الخليج عبدالله اليوسف ولاعب النور أحمد العبدالله بـ 8 أهداف لكل منهما، ثم يأتي لاعب الترجي جاسم الخلف كرابع الهدافين بـ 7 أهداف.// انتهى //02:45ت م0031