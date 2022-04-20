الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي فريق النصر ببطولة المربع الذهبي لكرة السلة في ختام منافسات المرحلة الأخيرة التي أقيمت اليوم الأربعاء على صالة وزارة الرياضة بالرياض واستطاع النصر الفوز على نظيره الهلال 82 - 68 في ختام المسابقة ورفع رصيده إلى (11) نقطة بالمركز الأول.بينما حقق أحد المركز الثاني بعد فوزه على نظيره الاتحاد 97 - 93 ورفع رصيده أحد إلى 9 نقاط والاتحاد بنفس الرصيد، إلا أن فارق التسجيل النقطي لصالح الأول ، وحل الهلال في المركز الرابع برصيد (7) نقاط.// انتهى //02:46ت م0032