الرباط 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسعقد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس، جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.وأكد الجانبان خلال الجلسة على تطابق وجهات نظرهما حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بمنطقة الساحل والشرق الأوسط.// انتهى //04:07ت م0033