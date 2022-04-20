الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لاتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسيرو الباحة تمتد الى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كما تكون السماء غائمة جزئيا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والرياض تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وتبوك كما يطرا انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي الأوسط بسرعة 15-45 كم/ساعة وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-18كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.// انتهى //06:08ت م0036