أبها 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسقام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أمس، بزيارة تفقدية للسوق الرمضاني الثاني بمحافظة بيشة، والذي يشارك فيه ٨٠ متجراً للأسر المُنتجة.وأوضح أمين منطقة عسير أن الأمانة تتابع في مثل هذه الأسواق الموسمية اكتمال الخدمات والعمل التنظيمي فيها ونظامية منافذ البيع وعربات التسوق، مشيراً إلى أن السوق الرمضاني ببيشة والذي يُقام على مساحة ١٦ ألف متر مربع، يتخلله إقامة العديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة والتي وصل عددها إلى ١١٠ برنامجاً دعوياً وثقافياً وترفيهياً، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية بالمحافظة.// انتهى //06:21ت م0037