الرياض 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك سلمان يوجه بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالباتخادم الحرمين يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكةالمملكة: مستمرون في دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمنيفيصل بن فرحان: المملكة كانت ولا تزال أكبر داعم للشعب اليمنيمجلس الوزراء: الموافقة على اتفاقية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات في مصر«التأمينات الاجتماعية»: 30 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية وأكثر من 12 مليون مشترك بنهاية الربع الأول لعام 2022الدفاع المدني يدعو لتوخي الحيطة والحذر لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية154 موظفة يعملن على أبواب المسجد الحرامالحجرف يرحب بتأدية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليمين الدستوريةالدفاع المدني يدعو لتوخي الحيطة والحذر لاحتمالية فرص هطول أمطار رعدية«التجارة»: مقيم عربي يساهم في كشف جريمة تستر تجاري في شركة للمقاولاتوركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( حماية الأديان ) : ثمة خيط رفيع بين الحرية بمفهومها الغربي، والقداسة التي تكتسبها الأديان والمعتقدات، وفي أحيان كثيرة يتجاوز البعض في الدول الغربية هذا الخيط، ويتجرؤون في سلوك عدواني مجاني على المس بمعتقدات ومقدسات المسلمين وانتهاك مشاعرهم، في وقت تمس فيه الحاجة لما يوثق العرى الإنسانية، ويعلي قيم التسامح والتعايش، فتنتهي هذه الإساءات والتصرفات العنصرية بإذكاء روح الكراهية المتبادلة، وتجر المجتمع الذي تصيبه إلى حالة من الاحتقان والعداء الداخلي، الذي عند انفجاره يخرج عن عقاله ويتعذر احتواؤه، وهو ما رأيناه في السويد الدولة الهادئة التي بدد هدوءها سلوك متطرف لثلة عنصرية مريضة، أقدمت على استفزاز مشاعر العالم الإسلامي بارتكابها جرماً شنيعاً تمثل بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام أنظار العالم.وأعتبرت أن هذا التصرف العنصري البغيض الذي لم تسبقه أي مقدمات، لا يخدم أي قضية في الواقع، إنما يقدم خدمة جليلة لدعاة الصراع، ومنظري الكراهية، وتكرار مثل هذه التصرفات يستدعي عملاً دولياً لإعادة صياغة مفهوم الحرية وحدودها، إذ بات مفهوم الحرية في الغرب، مفهوماً مطلقاً بلا حدود - باستثناء ما يدعى بمعاداة السامية قطعاً - وأصبحت ساحةً عشوائيةً بلا حدود أو ضوابط من قيم إنسانية أو أعراف أخلاقية.وأضافت : لقد أدرك العالم خلال أزمة كوفيد- 19 حاجته الماسة للعمل الجماعي، ووحدة مصيره، كما كشفت أزمة الحرب في أوكرانيا هشاشة عالمنا، وتشاركه تداعيات أي أزمة كبرى تصيب جزءاً منه، فحري بالمجتمع الدولي أن يشرع ميثاقاً عالمياً ملزماً يعلي من القواسم المشتركة، والتعايش السلمي، وقبول الآخر، ويحمي المقدسات والأديان من مثيري الكراهية، وأحزاب التطرف، كما ويمنع محاولة اختراق قيم كل دولة في العالم، ومحاولة فرض قيم دخيلة عليها تحت شعار الحرية المزعومة، وبموجب هذا الميثاق تلزم كل دولة توقع عليه بلجم كل سلوك أو عمل يمس هذه المقدسات، أو القيم، فعالمنا اليوم متخم بالأزمات والمشكلات الوجودية، وهو لا ريب بغنى عن مشعلي حرائق الكراهية من العنصريين الأغبياءوأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( مستقبل السياحة ): تسجل المملكة حضورا مؤثرا على خارطة السياحة العالمية لتعزيز مستقبل هذا النشاط كأحد أهم روافد الاقتصاد العالمي، حيث دعت الرياض الدول المانحة إلى المشاركة في تمويل أول صندوق دولي مخصص لدعم قطاع السياحة ، وقد سجلت من جانبها ريادة في هذا الاتجاه بتعهدها بتقديم 100 مليون دولار لتأسيس هذا الصندوق ، بالتعاون مع البنك الدولي، للاسهام في دعم المجتمعات التي تأثرت بالجائحة لتتجاوز أثرها ، وغيرها من الأزمات العالمية”.وبينت أن هذا الدعم يأتي شاهدًا على السجل الحافل للمملكة في دعم المبادرات الهادفة لتنمية قطاع السياحة محليًا ودوليًا ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، وكذلك إطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة، وهو تحالف متعدد الأطراف يهدف لخفض إسهام قطاع السياحة بالانبعاثات الكربونية حول العالم.وختمت : وتحقيقا لهذا الاهتمام الاستراتيجي بقطاع السياحة في المملكة ، تواصل تعزيز بيئتها السياحية والإسهام في تحقيق مستهدفات إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية التي تستهدف بحلول 2030 استقبال 100 مليون زيارة سنوياً من داخل المملكة وخارجها ، وزيادة إسهام القطاع في إجمالي الناتج المحلي مع توفير مليون فرصة عمل جديدة ، وهو رقم طموح يجد سبيله إلى الواقع مع تفاصيل المشروعات الكبرى والتنمية المستدامة في أنحاء الوطن.// انتهى //06:32ت م0038