الرباط 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واسأولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها لملتقى الأعمال السعودي المغربي الذي انعقد بمدينة جدة، مبرزة ان الملتقى يسعى الى ترسيخ مكانة العلاقات السعودية المغربية، ودعم التبادل التجاري واستشراف الفرص الاستثمارية بين البلدين.وتابعت صحف الأربعاء التوتر المستمر بالقدس وخاصة بالمسجد الأقصى، لافتة الى أن عددا من المستوطنين اقتحموا أمس باحات المسجد الأقصى، تحت حماية القوات الإسرائيلية، بينما أدانت السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة الاعتداءات الاسرائيلية على المصلين بالمسجد الاقصى.وتناقلت صحف الرباط موجة التنديد العربي والإسلامي بالأعمال الاستفزازية التي أقدم عليها حزب سترام كورس (الخط المتشدد) الدانماركي السويدي اليميني المتطرف، بإحراق نسخ من المصحف الشريف خلال مظاهرات معادية للمسلمين جرت في مدن سويدية.ونشرت الصحف تحذيرات الحكومة اليمنية من انهيار الهدنة في البلاد، ومطالبتها الأمم المتحدة بالتعامل بحزم مع الخروقات الحوثية لوقف إطلاق النار.وواصلت صحف المغرب رصدها للتطورات العسكرية في أوكرانيا، مشيرة الى أن القوات الروسية في طريقها الى السيطرة على إقليم دونباس شرق البلاد.وأخبرت الصحف عن مقتل ستة أشخاص واصابة أكثر من 10 آخرين في انفجارين وقعا أمام مدرسة بالعاصمة الأفغانية كابول.// انتهى //07:10ت م0040