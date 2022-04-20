القدس المحتلة 19 رمضان 1443 هـ الموافق 20 أبريل 2022 م واساقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء، ساحات المسجد الأقصى، تمهيدا لاقتحامات المستوطنين الجماعية، التي دعت لها "جماعات الهيكل" المزعوم لساحات الحرم القدسي الشريف، لمناسبة عيد الفصح العبري.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، ان شرطة الاحتلال انتشرت في ساحات الحرم، وشرعت بإبعاد المصلين والمعتكفين عن مسار اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم.وأضافت المصادر ان قوات الاحتلال، حاصرت المصلين في مصليات الأقصى بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة.واقتحم المستوطنون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.//انتهى //09:01ت م0041